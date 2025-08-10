Один человек погиб в результате падения БПЛА в Саратовской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что, предварительно, один человек погиб и несколько пострадали в результате падения беспилотника во дворе жилого дома.

"Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Бусаргин добавил, что жители эвакуированы, также был развёрнут пункт временного размещения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее он сообщил, что в результате атаки дронов получил повреждения промышленный объект. Аэропорт Саратова временно приостановил работу.