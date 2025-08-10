Поиск

Европа готова продолжить финансовую и военную поддержку Киева и давление на РФ

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Европа приветствует дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, однако считает, что успех может быть достигнут только при продолжении военной и финансовой поддержки Украины, заявили лидеры ряда европейских стран и ЕС.

"Мы убеждены, что только подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения войны, может быть успешным", - говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии в связи с запланированной встречей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Они высказались за предоставление Украине "надежных и "заслуживающих доверия гарантий безопасности" для защиты суверенитета, подтвердили, что "привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой", добавив, что "путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины".

"Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - подчеркнули европейские политики.

В документе говорится, они "по-прежнему твердо стоят на стороне Украины (...) и полны решимости совместно продвигать наши интересы".

"Мы продолжим тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с президентом Зеленским и народом Украины во имя мира на Украине", - заверили подписанты заявления.

ЕС США Украина Дональд Трамп
