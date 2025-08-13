На учениях "Запад-2025" отработают отражение противника на польском и литовском направлениях

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" включает отработку отражения сил потенциального противника в укрепрайонах на польском и литовском направлениях, сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам закрытого доклада президенту Александру Лукашенко в среду.

"Глава государства поручил, опираясь на наши планы, такие элементы укрепрайонов оборудовать, как мы считаем, на случай обороны нашей страны. Поэтому на сегодняшний момент из пяти, четыре укрепрайона уже готовы, нам переданы, они уже активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учении "Запад-2025" мы также планируем из этих пяти районов в двух провести тренировку наших войск. Тоже прямо говорю, это будет Волковысское направление и Сморгонское (вблизи границ с Польшей и Литвой соответственно - ИФ), где будут небольшие подразделения выполнять практические задачи по отражению вероятного возможного противника", - сказал Хренин, которого цитирует госиздание "Беларусь сегодня".

При этом глава Минобороны Белоруссии отметил, что "все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах Вооруженных сил Беларуси возле Борисова (Минская область - ИФ)".

Совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.