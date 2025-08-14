Берлин планирует выделить $500 млн на военную помощь Киеву в рамках новой программы НАТО

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Германия готова профинансировать один из первых пакетов военной помощи, реализуемой в рамках нового механизма НАТО, на общую сумму до $500 млн. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Минобороны и МИД ФРГ в четверг.

"Германия, наряду с другими союзниками, готова выделить средства на один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до $500 млн в рамках механизма реализации перечня приоритетных нужд Украины (PURL)", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим США за готовность продолжать поставки оружия и боеприпасов на Украину и приветствуем недавно объявленный вклад союзников в эту программу", - отметили в немецком правительстве.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США тогда дали Германия и несколько скандинавских стран.

Ранее источники CNN сообщали, что Пентагон работает с НАТО над развитием системы по продаже европейцам оружия, которое потом может пойти на Украину. Предусматривается создание банковского счета НАТО, куда поступят эти средства: изначально планируется инвестировать в проект $10 млрд. Киев должен будет передавать НАТО список желаемого вооружения, а главнокомандующий европейскими силами НАТО Алекс Гринкевич – решать, имеет ли США достаточно необходимого оборудования в арсеналах, прежде чем продавать его Европе.