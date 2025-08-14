Поиск

Берлин планирует выделить $500 млн на военную помощь Киеву в рамках новой программы НАТО

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Германия готова профинансировать один из первых пакетов военной помощи, реализуемой в рамках нового механизма НАТО, на общую сумму до $500 млн. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Минобороны и МИД ФРГ в четверг.

"Германия, наряду с другими союзниками, готова выделить средства на один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до $500 млн в рамках механизма реализации перечня приоритетных нужд Украины (PURL)", - говорится в сообщении.

"Мы благодарим США за готовность продолжать поставки оружия и боеприпасов на Украину и приветствуем недавно объявленный вклад союзников в эту программу", - отметили в немецком правительстве.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США тогда дали Германия и несколько скандинавских стран.

Ранее источники CNN сообщали, что Пентагон работает с НАТО над развитием системы по продаже европейцам оружия, которое потом может пойти на Украину. Предусматривается создание банковского счета НАТО, куда поступят эти средства: изначально планируется инвестировать в проект $10 млрд. Киев должен будет передавать НАТО список желаемого вооружения, а главнокомандующий европейскими силами НАТО Алекс Гринкевич – решать, имеет ли США достаточно необходимого оборудования в арсеналах, прежде чем продавать его Европе.

Германия Украина США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6967 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });