Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной, но заявил, что пока нет окончательной договоренности

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Россией конструктивными, но подчеркнул, что по ряду проблем еще предстоит работать.

"Я считаю, что у нас была очень продуктивная встреча: по многим вопросам мы пришли к согласию", - сказал Трамп по завершении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже.

По его словам, "хотя есть и пара крупных тем, по которым мы пока не достигли окончательного согласия, но у нас уже есть прогресс".

"Так что никакой договорённости нет, пока нет окончательной договорённости", - отметил Трамп.