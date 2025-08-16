Поиск

В Казахстане приветствовали встречу Путина и Трампа как начало переговорного процесса по Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане приветствуют прошедшую в Анкоридже встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа как начало переговорного процесса по Украине, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне. Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине", - сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай в соцсетях в субботу.

Путин прилетел в Анкоридж на переговоры с Трампом в 21:58 по Москве в пятницу. Он встретился со своим визави прямо на летном поле. Главы государств начали общение по пути на церемонию совместного фотографирования и уехали на переговоры на лимузине президента США.

В общей сложности Путин провел на Аляске почти пять часов. Переговоры Путина и Трампа в узком составе длились 2 часа 45 минут. Затем президенты выступили с заявлениями для прессы и покинули зал пресс-конференции, не отвечая на вопросы СМИ.

