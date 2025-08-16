Поиск

Песков объяснил причины отказа от вопросов журналистов по итогам встречи Путина и Трампа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам своей встречи сделали исчерпывающие заявления, поэтому было принято решение отказаться от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Были сделаны исчерпывающие заявления", - сказал он, отвечая на вопрос, почему формат из заявленной пресс-конференции трансформировался в итоговое заявление.

"Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", - добавил представитель Кремля.

Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

Путин прилетел на Аляску

МЧС сообщило о пяти погибших и 112 пострадавших на рязанском предприятии

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Что произошло за день: пятница, 15 августа

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

Минобороны России назвало обвинения Киева в ударе по рынку в Сумах провокацией перед саммитом

На горящее предприятие в Рязанской области направили еще 100 спасателей

Задолженность населения по ипотеке в РФ к июлю превысила 22 трлн рублей

Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске61 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6973 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });