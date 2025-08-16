Песков объяснил причины отказа от вопросов журналистов по итогам встречи Путина и Трампа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам своей встречи сделали исчерпывающие заявления, поэтому было принято решение отказаться от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Были сделаны исчерпывающие заявления", - сказал он, отвечая на вопрос, почему формат из заявленной пресс-конференции трансформировался в итоговое заявление.

"Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", - добавил представитель Кремля.