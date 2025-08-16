Переговоры Путина и Трампа с участием помощников завершены

Они продолжались 2 часа 45 минут

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием помощников завершились.

"Переговоры в узком составе завершились", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля, опубликованном в 01:13.

Встреча началась в 22:27 по московскому времени. Таким образом, переговоры продолжались около 2 часов 45 минут.

В эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщили, что журналистов начинают собирать на пресс-конференцию.