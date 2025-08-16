Поиск

Трамп заявил, что не отказался от идеи организации его встречи с Путиным и Зеленским

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему хотел бы принять участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы будем организовывать встречу между Зеленским и Путиным. Также, видимо, на ней буду присутствовать и я", - сказал он в интервью Fox News.

Трамп также подчеркнул, что считает важным сохранение хороших отношений между ядерными державами.

"Хорошо, когда ядерные державы ладят друг с другом", - отметил Трамп, говоря о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы хорошо с ним поладили", - добавил Трамп, комментируя переговоры с Путиным на Аляске.

