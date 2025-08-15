Путин прилетел на Аляску

В момент приземления самолета президента России небо над аэродромом патрулировали американские истребители

Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет президента России Владимира Путина приземлился на Аляске, передает корреспондент "Интерфакса".

В момент приземления самолета небо над аэродромом патрулировали американские истребители.

Российский борт номер 1 приземлился на американской земле впервые за 10 лет, именно столько президент России не посещал США. В последний раз Путин и президент США Дональд Трамп встречались шесть лет назад в Осаке.

Нынешний блиц-визит Путина был подготовлен в рекордно короткие сроки - всего за 5 дней.

Российско-американский саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

"Для встречи в верхах будет задействовано одно из помещений военной базы", - сообщил накануне помощник президент РФ Юрий Ушаков.

Ушаков ранее говорил, что Путин и Трамп сначала побеседуют тет-а-тет (через переводчиков), затем проведут переговоры с участием немногочисленных делегаций - с каждой стороны по пять человек, - и продолжат общение за рабочим завтраком. В это время за стеной будут находиться группы экспертов, специализирующихся на тех или иных аспектах переговоров. NBC News cо ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что начало переговоров пройдет все же в формате "три на три", с участием с американской стороны госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.

Скорее всего, пресса будет допущена только на самое начало беседы глав двух государств - протокольную съемку. Но по окончании встречи президенты условились дать совместную пресс-конференцию.

Как говорил Ушаков, "очевидно, что центральной темой саммита будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа".

Лидеры "затронут и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы", сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин и Трамп обменяются мнениями относительно развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Трамп, например, хотел поговорить с президентом России на тему совместного освоения редкоземельных минералов на Аляске.

Продолжительность встречи будет определяться исключительно самими президентами, отметил Ушаков. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предположил, что переговоры в общей сложности продлятся 6-7 часов.

Путин перед вылетом из Москвы провел совещание, на котором заявил, что США предпринимают "искренние энергичные усилия", чтобы прекратить боевые действия на Украине и выйти на приемлемые договоренности. Он также не исключил достижения с США в перспективе договоренности по контролю над стратегическим наступательным вооружениям, что послужило бы разрядке на европейском континенте и на глобальном уровне.

Возможно, лидеры договорятся о следующей личной встрече, которая может состояться уже на российской территории. По крайней мере, так рассчитывают в Кремле.

Президент России будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus.