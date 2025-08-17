Поиск

Глава ЕК сообщила об усилиях ЕС по обеспечению оборонных потребностей Украины

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ЕС обеспечивает укрепление оборонно-промышленной базы Украины, заявила в воскресенье председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Благодаря инструменту SAFE (Security Action for Europe, совместная программа оборонных инвестиций ЕС - ИФ) мы обеспечиваем соответствие оборонных потребностей государств-членов и Украины и укрепление украинской оборонно-промышленной базы", - сказала глава ЕК на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Брюсселе.

"Я имею в виду, в частности, беспилотники. Это отвечает нашим общим интересам, и я намерена посетить прифронтовые государства-члены в ближайшие недели", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, защита Европы - прежде всего ответственность Евросоюза, и он прилагает все усилия для ускорения и расширения масштабов этой работы.

"В то же время мы продолжаем поддерживать Украину на пути к членству в Европейском союзе. Это само по себе также является гарантией безопасности", - заявила глава Еврокомиссии.

Украина ЕС Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский
