Глава ЕК высказалась за предоставление надежных гарантий безопасности Украине

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для справедливого и прочного мира, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"И этот мир должен быть достигнут за счет силы (...) мы должны иметь надежные гарантии для защиты жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы. Украина должна быть в состоянии отстоять свой суверенитет и территориальную целостность", - сказала глава ЕК в воскресенье в Брюсселе на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Не может быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил, будь то сотрудничество с другими третьими странами или помощь со стороны других третьих стран - никаких ограничений для украинских вооруженных сил", - добавила фон дер Ляйен.

"Мы приветствуем готовность президента (США Дональда - ИФ) Трампа внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 (Североатлантического договора - ИФ). И коалиция желающих, в том числе и Евросоюз, готова внести свою лепту", - заявила фон дер Ляйен.