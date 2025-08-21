Поиск

Минюст США начнет расследование в отношении Лизы Кук из ФРС и призывает к ее отставке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США планирует провести расследование в отношении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, пишет Bloomberg.

Чиновник министерства Эд Мартин, возглавлявший аналогичные расследования в отношении сенатора Адама Шиффа и генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, в четверг направил письмо главе ФРС Джерому Пауэллу, в котором указал на необходимость "дальнейшего рассмотрения" ситуации с Кук и призвал к ее отставке.

"В такой момент я призываю вас к выведению мисс Кук из состава вашего совета, - говорится в письме. - Сделайте это сегодня, пока не слишком поздно! В конце концов, ни один американец не считает целесообразным, чтобы в такое время она с нависшей над ней тучей работала".

Президент США Дональд Трамп, не раз называвший Пауэлла "Слишком поздно" из-за небыстрого снижения процентных ставок ФРС, накануне также призвал к отставке Кук на фоне обвинений в мошенничестве с ипотекой, выдвинутых против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте.

Как сообщает Bloomberg, Пулте на прошлой неделе направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук в связи с двумя ипотечными кредитами.

В письме, с копией которого ознакомилось агентство, утверждается, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование.

Кук, в свою очередь, заявила, что не намерена "поддаваться давлению и покидать свой пост".

Она также отметила, что всерьез воспринимает любые вопросы о своей финансовой истории и собирает "точную информацию для ответа на любые законные вопросы".


США ФРС Лиза Кук
Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

