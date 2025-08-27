Поиск

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии
Премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Молдавии Майя Санду, Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (слева направо)
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддержали процесс европейской интеграции Молдавии на совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду в среду в Кишиневе.

Лидеры европейских стран приехали в Молдавию по приглашению Санду, чтобы отметить День Независимости.

Макрон подчеркнул, что Молдавия предприняла "важные шаги" в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз, упомянув реформы в сфере юстиции и администрации, а также финансовую поддержку в рамках Плана роста для Молдавии, одобренного Европейской комиссией, в размере 1,9 млрд евро на следующие два года.

Он напомнил, что "Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз и в прошлом году граждане решили закрепить этот выбор в Конституции республики".

"Вместе с нашими европейскими партнерами Франция полностью поддерживает этот четкий и суверенный выбор", - заявил президент Франции.

Мерц также заявил о готовности к расширению Евросоюза и приему Молдавии в европейскую семью.

"Двери Евросоюза открыты для Молдавии. Молдавия является европейской страной по определению - и географически, и исторически, и ментально", - подчеркнул он.

В среду Молдавия отмечает 34-ю годовщину независимости.

Евросоюз Молдавия Эммануэль Макрон Фридрих Мерц Франция Майя Санду Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Два ребенка погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе

Прокачка российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновится 28 августа

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию могут возобновиться 27 или 28 августа

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

В Германии создают Совет национальной безопасности

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

ЦАХАЛ заверил, что на юге сектора Газа хватит места для перемещенных лиц

МВД Киргизии проводит доследственную проверку организации восхождения Наговицыной

Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });