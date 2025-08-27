Лидеры Франции и Германии заявили о поддержке процесса евроинтеграции Молдавии

Премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Молдавии Майя Санду, Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (слева направо) Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц поддержали процесс европейской интеграции Молдавии на совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду в среду в Кишиневе.

Лидеры европейских стран приехали в Молдавию по приглашению Санду, чтобы отметить День Независимости.

Макрон подчеркнул, что Молдавия предприняла "важные шаги" в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз, упомянув реформы в сфере юстиции и администрации, а также финансовую поддержку в рамках Плана роста для Молдавии, одобренного Европейской комиссией, в размере 1,9 млрд евро на следующие два года.

Он напомнил, что "Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз и в прошлом году граждане решили закрепить этот выбор в Конституции республики".

"Вместе с нашими европейскими партнерами Франция полностью поддерживает этот четкий и суверенный выбор", - заявил президент Франции.

Мерц также заявил о готовности к расширению Евросоюза и приему Молдавии в европейскую семью.

"Двери Евросоюза открыты для Молдавии. Молдавия является европейской страной по определению - и географически, и исторически, и ментально", - подчеркнул он.

В среду Молдавия отмечает 34-ю годовщину независимости.