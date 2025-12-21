Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря

Гибель подростка от взрывного устройства в Подмосковье, США захватили венесуэльский танкер, объект энергетики подвергся атаке БПЛА под Курском

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках. СКР возбудил уголовное дело.

- США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями. Он перевозил 1,8 млн баррелей нефти.

- Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию. Она убеждена, что РФ стремится избежать крупной войны с НАТО.

- Объект энергетики вечером в субботу подвергся атаке БПЛА под Курском. К утру электроснабжение было восстановлено.

- США, Египет, Катар и Турция обсудили вторую фазу мирного плана по Газе. Стороны выступили за создание переходного правительства.