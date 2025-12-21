Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря

Гибель подростка от взрывного устройства в Подмосковье, США захватили венесуэльский танкер, объект энергетики подвергся атаке БПЛА под Курском

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках. СКР возбудил уголовное дело.

- США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями. Он перевозил 1,8 млн баррелей нефти.

- Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию. Она убеждена, что РФ стремится избежать крупной войны с НАТО.

- Объект энергетики вечером в субботу подвергся атаке БПЛА под Курском. К утру электроснабжение было восстановлено.

- США, Египет, Катар и Турция обсудили вторую фазу мирного плана по Газе. Стороны выступили за создание переходного правительства.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря

США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями

Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

 Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

 Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы

Что случилось этой ночью: суббота, 20 декабря

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

 Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7932 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });