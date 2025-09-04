Поиск

Путин примет участие в ВЭФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг начнет свою рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в ходе которой примет участие в юбилейном, десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Во Владивосток глава государства прибудет из Китая, где он находился с официальным визитом четыре дня.

Центральным событием рабочей поездки Путина станет пленарное заседание ВЭФ в пятницу, 5 сентября. В юбилейном форуме принимают участие представители более 70 стран мира, деловая программа состоит из более 100 мероприятий.

Путин выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы. Вместе с ним в президиуме будут почетные гости - премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Они также подготовили выступления и ответят на вопросы модератора.

В четверг Путин планирует провести с почетными гостями отдельные беседы.

Глава государства также уделит внимание предметным вопросам развития Дальнего Востока. Он планирует посетить филиал Национального центра "Россия" и дать старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры ДФО. В планах Путина - совещание, посвящённое развитию топливно-энергетического комплекса региона. Графиком предусмотрена отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

