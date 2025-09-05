Китай введет пошлины на поставки свинины из ЕС в размере до 62,4% с 10 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая введут предварительные пошлины на поставки свинины из Евросоюза в размере от 15,6% до 62,4%.

Как говорится в сообщении министерства торговли КНР, проведенное ведомством расследование выявило факты демпинга, который наносит ущерб китайской отрасли.

Новые пошлины вступят в силу 10 сентября.

Для европейских компаний, сотрудничавших с регулятором в ходе расследования, в том числе испанских, датских и голландских, пошлины составят от 15,6% до 32,7%, для всех остальных - 62,4%.

Китайский Минторг начал антидемпинговое расследование в отношении европейских поставок свинины 17 июня 2024 года в ответ на обращение Ассоциации животноводства КНР, поданное от лица местных производителей. Это произошло спустя несколько дней после того, как Еврокомиссия объявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей.

В июне текущего года Минторг КНР продлил расследование на шесть месяцев, до 16 декабря, отметив "сложность" этого дела. Такое решение было воспринято экспертами как сигнал того, что Пекин стремится наладить торговые отношения с ЕС.