В Таиланде назначен новый премьер-министр

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Таиланде назначен новый премьер, им стал Анутин Чанвиракул, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.

По сообщению агентства, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил председателя консервативной партии "Бумяжтай" Чанвиракула на пост нового премьер-министра после того, как он выиграл голосование в парламенте.

Начиная с 2023 года в Таиланде сменилось уже три премьера.

Предыдущим премьером была Пхетхонгтхан Чинават, дочь экс-главы правительства Таксина Чинавата. В 2025 году ее отстранили от должности по результатам расследования на предмет возможных нарушений этики в ходе ее попыток решить пограничный вопрос с Камбоджей.

На этой неделе стало известно, что Таксин Чинават покинул страну на фоне проходящих в отношении него судебных разбирательств и избрания нового главы правительства.

Таксин Чинават находился на посту премьера Таиланда в 2001-2006 гг. Его свергли в результате военного переворота. Тем не менее, считается, что он сохранял некоторое политическое влияние.

Ранее в пятницу экс-премьер заявил, что вернется в Таиланд не позже понедельника, чтобы успеть во вторник на судебное заседание, где решат, можно ли считать за отбывание срока те полгода, что он находился в больнице. Если суд сочтет, что экс-премьер не отбыл наказания в должной мере, то Чинавату может грозить новый срок.