Экс-премьер Таиланда покинул страну, пообещав вернуться на суд по его делу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават покинул страну на фоне проходящих в отношении него судебных разбирательств и избрания нового главы правительства, сообщает в пятницу телеканал Channel News Asia.

Сам экс-премьер заявил, что отправился для медицинского обследования в Сингапур. Однако, как отмечает телеканал, его самолет, изначально направлявшийся в Сингапур, во время полета сделал несколько кругов над Андаманским морем, после чего изменил маршрут. Вскоре Чинават объяснил, что из-за долгой проверки иммиграционной службы он не успевал до закрытия аэропорта в Сингапуре, поэтому ему пришлось направиться в Дубай.

Таксин Чинават находился на посту премьера Таиланда в 2001-2006 гг. Его свергли в результате военного переворота. Тем не менее, считается, что он сохранял некоторое политическое влияние.

Более 15 лет Чинават провел за пределами страны и вернулся в Таиланд в 2023 году, после того как его партия "Пхыа Тхаи" пришла к власти. По возвращении его приговорили к восьми годам лишения свободы по ряду обвинений, в частности, в злоупотреблении властью, однако король Таиланда Рама X сократил наказание до одного года тюремного заключения. Чинават провел в тюрьме меньше суток: по состоянию здоровья его перевели в больницу, где он пробыл шесть месяцев. Затем он получил условно-досрочное освобождение.

Ранее в пятницу экс-премьер заявил, что вернется в Таиланд не позже понедельника, чтобы успеть во вторник на судебное заседание, где решат, можно ли считать за отбывание срока те полгода, что он находился в больнице. Если суд сочтет, что экс-премьер не отбыл наказания в должной мере, то Чинавату может грозить новый срок.

В 2024 году его дочь Пхетхонгтхан Чинават стала премьером Таиланда. Однако в 2025 году ее отстранили от должности по результатам расследования на предмет возможных нарушений этики в ходе ее попыток решить пограничный вопрос с Камбоджей.

Парламент Таиланда в пятницу избрал председателя консервативной партии "Бумяжтай" Анутина Чарнвиракула премьером страны.

