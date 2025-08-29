Поиск

Премьер-министр Таиланда отправлена в отставку по решению Конституционного суда

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават сняли с поста по результатам этического расследования в отношении нее, сообщает в пятницу Straits Times со ссылкой на решение Конституционного суда Таиланда.

Суд временно отстранил Чинават от должности 1 июля до вынесения окончательного вердикта.

Straits Times напоминает, что поводом к расследованию послужил ставший достоянием общественности телефонный разговор Чинават с председателем сената Камбоджи Хун Сеном 15 июня. Газета отмечает, что "в беседе премьер Таиланда обратилась к Хун Сену словом "дядя", прося его урегулировать конфликт на границе между двумя странами, а также, судя по всему, критически отозвалась о таиландских вооруженных силах и назвала одного из таиландских военачальников врагом".

Позже Чинават принесла извинения за эти высказывания и обвинила Хун Сена в обнародовании разговора.

Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.

Таиланд Камбоджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны Японии запросило на 2026 фингод рекордный оборонный бюджет в $60 млрд

Арестованный в Ереване глава ГК "Ташир" Карапетян создал движение "По-своему"

Арестованный в Ереване глава ГК "Ташир" Карапетян создал движение "По-своему"

Что случилось этой ночью: пятница, 29 августа

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16

Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву

Что произошло за день: четверг, 28 августа

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });