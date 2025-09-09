Поиск

Что произошло этой ночью: вторник, 9 сентября

Израиль нанес удары по окрестностям сирийских городов, Rheinmetall поставит Киеву системы для борьбы с БПЛА, в КНДР испытали новый ракетный двигатель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время объявит имя нового премьер-министра вместо Франсуа Байру, которому вынесли вотум недоверия, сообщил Елисейский дворец.

- ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса, Латакии и Пальмиры, сообщили местные СМИ. МИД Сирии назвал атаку "вопиющим нарушением международного права". Израиль пока не подтвердил удары.

- В результате атаки украинских беспилотников в Адлерском районе Сочи погиб мирный житель. Обломки дрона попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Аэропорт Сочи временно приостанавливал работу.

- Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы, возгорание ликвидировали. Причина возгорания выясняется.

- Rheinmetall передаст Киеву мобильные системы для борьбы с беспилотниками Skyranger. Первые поставки ожидаются уже в этом году, сообщил глава германского концерна Армин Паппергер.

- В КНДР провели наземное испытание нового ракетного двигателя. Ким Чен Ын наблюдал за процессом.

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

