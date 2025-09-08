Поиск

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время объявит имя нового премьер-министра вместо Франсуа Байру, которому ранее в понедельник вынесли вотум недоверия, сообщает Елисейский дворец.

"Президент назначит нового премьер-министра в ближайшие дни", - говорится в коммюнике канцелярии Макрона.

Во вторник французский лидер, как ожидается, примет Байру, который передаст главе государства прошение об отставке, добавил Елисейский дворец.

Национальный секретарь партии "зеленых" Марин Тонделье призывает Макрона принять лидеров левых партий, перед тем как назначить нового премьера, сообщает телеканал BFM TV. Она считает, что нового премьера нужно выбирать из рядов левой коалиции "Новый народный фронт", куда также входят Социалистическая партия, Французская коммунистическая партия и крайне левая партия "Непокоренная Франция".

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор также отметил, что "настал черед левых управлять страной".

В свою очередь, председатель фракции "Непокоренная Франция" в Национальном собрании Матильда Пано заявила, что ее партия выступит против премьера, которого назначит президент. Она со своей стороны призывает к отставке Макрона. Во вторник партия внесет предложение об импичменте президента.

Между тем, председатель блока президентских сил "Вместе за республику" в Национальном собрании, экс-премьер страны Габриэль Атталь заявил в интервью изданию Le Parisien, что лучшим решением, по его мнению, было бы назначить на пост главы правительства "посредника", который добился бы компромиссов по вопросам бюджета до назначения нового премьера. По словам Атталя, задача "посредника" состояла бы в том, чтобы объединить лидеров парламентских фракций и в течение трех-четырех недель достичь соглашения.

Ранее в понедельник Национальное собрание Франции вынесло недоверие Байру.

Голосование по вопросу о доверии правительству состоялось по инициативе Байру. Его целью было получить мандат на проведение непопулярных экономических реформ, предусматривающих жесткую экономию для сокращения дефицита государственного бюджета.

Байру занимал пост премьер-министра около девяти месяцев.

