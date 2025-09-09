Поиск

В КНДР провели испытание нового ракетного двигателя

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Главное управление ракетостроения и НИИ химических материалов КНДР накануне провели наземное испытание нового ракетного двигателя, за ним наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи - ИФ).

"Ким Чен Ын заявил, что поразительный результат разработки твердотопливного двигателя большой тяги с использованием углеродных волокон является успехом, носящим (...) стратегический характер (...), и предсказал важнейшее изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических вооруженных сил КНДР", - говорится сообщении.

В нем отмечается, что прошедшее испытание стало последним в процессе разработки двигателя.

В начале сентября Пхеньян сообщил о создании нового твердотопливного ракетного двигателя большой тяги, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет типа "Хвасонпхо-19" и перспективных ракет "Хвасонпхо-20".

Ким Чен Ын Пхеньян КНДР
