Лукашенко через представителя Трампа поблагодарил президента США за мирные усилия

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко через представителя президента США Джона Коула, прибывшего в Минск, поблагодарил Дональда Трампа за усилия, которые тот предпринимает для установления мира в разных точках планеты, и выразил надежду на продолжение этих усилий. Об этом сообщает "БелТА".

"Как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе. Семь, шесть остановил войн или конфликтов - не важно. Он остановил немало конфликтов", - заявил Лукашенко.

Он выразил убежденность, что ни один президент Соединенных Штатов Америки не предпринимал столько усилий, чтобы на планете был мир.

"Думаю, с экономикой, с пошлинами вы разберетесь сами. Тем не менее я благодарен, Джон, твоему другу Дональду за те усилия, которые он осуществляет в мировой политике сегодня", - добавил Лукашенко.

Он подчеркнул важность того, чтобы США и далее продолжали действовать в этом направлении.

"Главное сейчас, как я это вижу (не только я, вы знаете, что недавно состоялось совещание ШОС, много об этом говорили, особенно в кулуарах), чтобы Дональд, несмотря на его такой бурный взрывной характер, не остыл к этой теме. Главное, чтобы вы - американцы - выдержали тот тренд, который вы сегодня задали в части мирного соглашения. Особенно здесь в регионе - в конфликте России и Украины", - заявил Лукашенко.

О прибытии Коула в Минск ранее сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Новый раунд белорусско-американского диалога. По поручению президента США в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией", - говорится в сообщении.

