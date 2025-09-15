Встреча по нормализации армяно-турецких отношений может состояться в Турции

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Следующая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений может пройти в Турции, сообщил спецпредставитель Армении, вице-спикер парламента Рубен Рубинян в интервью Общественному телеканалу страны.

"Предыдущая встреча была нашей шестой и первой, проведенной в одной из двух стран - в Армении. До этого все официальные переговоры проходили в третьих странах, а одна встреча состоялась на границе. На этот раз мы встретились в Ереване, что имеет символическое и позитивное значение. Думаю, следующая встреча состоится в Турции", - отметил Рубинян, уточнив, что ее дата пока не определена.

Встреча Рубиняна и спецпредставителя турецкой стороны Сердара Кылыча прошла 12 сентября в Ереване.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась в Москве 14 января 2022 года.

1 июля 2022 года Рубинян и Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые грузоперевозки по воздуху между Арменией и Турцией.