Поиск

В Киргизии надеются на вывод ее авиакомпаний из "черного списка" Евросоюза

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Замдиректора Агентства гражданской авиации Киргизии Канат Тологонов выразил надежду, что киргизские авиакомпании выведут из "черного списка" Евросоюза в мае 2026 года.

Правительство инициирует внесение поправок в Воздушный кодекс Киргизии с целью привести документ в соответствие с международными стандартами, выполняя рекомендации экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Тологонов сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике, что Киргизия в 2023-2024 годах успешно прошла аудиты ИКАО.

"Мы находимся на последнем этапе выхода из "черного" списка Евросоюза. В октябре делегация агентства едет в Брюссель на встречу с представителями Еврокомиссии, где будут представлена информация о всех наших реформах и принятых мерах", - сказал он.

Ожидается, что в декабре Еврокомиссия проведет в Киргизии финальный аудит, по результатам которого в мае 2026 года будет принято решение по выводу страны из "черного списка".

Все авиакомпании Киргизии находятся в "черном списке" ЕС с 2006 года.

ИКАО Евросоюз Еврокомиссия Киргизия Канат Тологонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минобороны Израиля назвал целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

Что случилось этой ночью: вторник, 16 сентября

Уолл-стрит выросла в понедельник

Уолл-стрит выросла в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о шести десятках погибших в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2394 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });