В Киргизии надеются на вывод ее авиакомпаний из "черного списка" Евросоюза

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Замдиректора Агентства гражданской авиации Киргизии Канат Тологонов выразил надежду, что киргизские авиакомпании выведут из "черного списка" Евросоюза в мае 2026 года.

Правительство инициирует внесение поправок в Воздушный кодекс Киргизии с целью привести документ в соответствие с международными стандартами, выполняя рекомендации экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Тологонов сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике, что Киргизия в 2023-2024 годах успешно прошла аудиты ИКАО.

"Мы находимся на последнем этапе выхода из "черного" списка Евросоюза. В октябре делегация агентства едет в Брюссель на встречу с представителями Еврокомиссии, где будут представлена информация о всех наших реформах и принятых мерах", - сказал он.

Ожидается, что в декабре Еврокомиссия проведет в Киргизии финальный аудит, по результатам которого в мае 2026 года будет принято решение по выводу страны из "черного списка".

Все авиакомпании Киргизии находятся в "черном списке" ЕС с 2006 года.