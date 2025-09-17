Поиск

У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили онкологию

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару диагностировали злокачественную опухоль кожи на ранней стадии, сообщают в среду западные СМИ.

Об обнаружении заболевания стало известно после выписки Болсонару из больницы, куда политика доставили накануне в связи с недомоганием.

По данным СМИ, бывший бразильский президент уже обращался за медицинской помощью 14 сентября из-за поражений кожи.

"Изучение этих новообразований показало, что два из них содержали клетки карциномы (злокачественной опухоли кожи и слизистых оболочек)", - сказал журналистам лечащий врач Болсонару Клаудиу Биролини.

По его словам, после удаления пораженных участков состояние здоровья бывшего бразильского лидера улучшилось, однако потребуются дополнительные осмотры для того, чтобы убедиться в отсутствии новых злокачественных клеток.

Болсонару 12 сентября признали виновным в попытке госпереворота после президентских выборов в 2022 году.

Четверо из пяти судей Верховного суда Бразилии проголосовали за то, чтобы признать Болсонару виновным по всем пунктам обвинения деле и приговорить его к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

В сообщении отмечается, что Болсонару был признан виновным в подготовке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократического строя Бразилии, совершении насильственных действий против государственных учреждений и нанесении ущерба охраняемой государственной собственности во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

Болсонару отрицал свою вину.

Судебный процесс вызвал раскол в Бразилии. В минувшие выходные тысячи сторонников Болсонару вышли на улицы в День независимости страны в знак протеста против судебного разбирательства.

В конце октября 2022 года в Бразилии во втором туре президентских выборов победил Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. После инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, что в итоге было воспринято как попытка переворота, прокуратура начала расследование.

Жаир Болсонару Бразилия
