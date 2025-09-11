Поиск

Большинство судей Верховного суда Бразилии признали Болсонару виновным в попытке переворота

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Большинство судей Верховного суда Бразилии поддержали признание бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным в попытке госпереворота после выборов 2022 года, сообщает агентство ЭФЭ.

В сообщении отмечается, что к настоящему моменту трое из пяти судей отдали свои голоса за вынесение обвинительного приговора Болсонару.

При этом накануне один из судей Луис Фукс проголосовал за то, чтобы оправдать экс-президента страны по всем пунктам обвинения.

Таким образом, по этому делу остается узнать мнение еще одного, пятого судьи. Только после этого будет оформлен окончательный вердикт. Формально до поступления информации о позиции пятого судьи остальные члены Верховного суда имеют право изменить ранее озвученную позицию.

В конце октября 2022 года в Бразилии во втором туре президентских выборов победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. Однако после инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, что в итоге было воспринято как попытка переворота, расследование было возложено на прокуратуру.

