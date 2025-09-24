Поиск

Индийская финтех-компания PhonePe готовит IPO на $1,4 млрд

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индийская финтех-компания PhonePe, оператор самого популярного в стране платежного приложения, подала заявку на проведение IPO. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя компании.

Заявка подана в конфиденциальном порядке, что позволяет не раскрывать документы до запуска сделки.

По данным информированного источника агентства, PhonePe хочет разместиться к середине следующего года. В рамках инвестраунда в 2023 году ее оценивали в $12 млрд.

Ритейлер Walmart Inc., один из инвесторов компании, сообщил, что начал предпринимать шаги в контексте возможного листинга в Индии. При этом подача заявки – лишь одна из важных вех в процессе IPO и не означает, что PhonePe обязательно выйдет на биржу, добавили в Walmart.

По данным источника Reuters, существующие инвесторы индийской компании, включая Walmart, Microsoft Corp. и венчурный фонд Tiger Global, планируют продать часть своих акций в рамках размещения.

Moneycontrol отмечает, что объем IPO может составить около 120 млрд индийских рупий ($1,35 млрд).

PhonePe основана в 2015 году и обслуживает более 40 млн продавцов. На ее платформе зарегистрировано свыше 600 млн пользователей.

