Главы МИД России и Венгрии обсудили взаимодействие в различных областях

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на встрече "на полях" Генассамблеи ООН практические вопросы взаимодействия в различных областях, обменялись мнениями по международным проблемам, включая конфликт на Украине, сообщает МИД РФ в среду.

"Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях. Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.