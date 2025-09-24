Лавров обсудил с главами МИД стран АГС взаимодействие в безопасности и торговле

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с коллегами из стран Конфедерации государств Сахеля (АГС), в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер, приоритетные сферы сотрудничества, сообщает МИД России в среду.

"В ходе беседы обсужден широкий круг вопросов по приоритетным сферам сотрудничества между Россией и АГС, включая углубление политического диалога, наращивание взаимодействия в сфере безопасности, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельской зоне с акцентом на противодействие террористической угрозе и подтвердили настрой на укрепление внешнеполитической координации на международных площадках, включая Совбез и Генассамблею ООН, отметили на Смоленской площади.

"Помним, насколько плодотворной была наша встреча в Москве в апреле с.г. Хотели бы продолжить этот весьма перспективный формат. У нас много общего не только в двусторонних вопросах: бизнесе, экономике, гуманитарной сфере, обороне, но и в рамках ООН, а также других международных организаций, особенно в контексте российско-африканского сотрудничества", - приводит МИД РФ вступительное слово Лаврова.

"Сейчас мы вступаем в стадию подготовки к третьему саммиту Россия-Африка, который намечен на 2026 г. Уверены, что присутствующие здесь страны сделают все возможное для его успешного проведения", - резюмировал российский министр.