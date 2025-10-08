Поиск

Что произошло за день: среда, 8 октября

Новак о производстве топлива в стране, Кремль о предстоящей встрече Путина и Алиева, Альфа-банк о второй российской платежной системе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли при ракетном обстреле в Белгородской области. Было частично разрушено здание социального объекта в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа.

- Александр Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива. Hа внутреннем рынке есть баланс, сообщил вице-премьер РФ. Между тем в Минэнерго отметили, что в ряде регионов рост цен на частных АЗС выше, чем на заправках нефтяных компаний.

- Владимир Путин проведет встречу с Ильхамом Алиевым 9 октября. Оба лидера в настоящее время находятся в Таджикистане.

- Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями. До 2022 года они серийно выпускались с российско-французскими двигателями SaM146.

- Альфа-банк обсудит с рынком идею создания второй платежной системы в РФ. Участвовавшая в той же сессии форума Финополис-2025 глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если рынок договорится, регулятор готов поддержать эту идею.

- Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлоорганических каркасов. Лауреатами стали Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США).

- Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером. Его состояние достигло $1,4 млрд.

