Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, куда с государственным визитом прибыл российский лидер, состоится 9 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос о повестке он ответил: "Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений".

"Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны позитивный настрой.

Ранее в этот день помощник Путина Юрий Ушаков, говоря о визите в Таджикистан, допустил возможность этой двусторонней встречи. Затем Песков подтвердил, что она состоится, не называя даты.

7 октября Алиев поздравил Путина с днем рождения по телефону.