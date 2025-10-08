Альфа-банк обсудит с рынком идею создания второй платежной системы в РФ

ЦБ готов поддержать альтернативу, если банки договорятся

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Альфа-банк планирует обсудить с участниками рынка идею создания второй платежной системы в РФ, ЦБ готов поддержать альтернативу, если банки договорятся.

"Идея в воздухе витает, вы ее предварительно поддерживали - создать вторую платежную систему в стране, рыночную платежную систему. В США их три, даже в Узбекистане их четыре. И это и содействие инновациям в нашей стране, и монополизм убирает, и устойчивость системы для граждан и так далее. Мы готовы выступить, позвать банки, небанки, бигтехи, "Яндекс" тот же, если с вашей стороны будет поддержка, такой разговор организовать и будет у нас к теоретическим разговорам практическое решение от этого Финополиса", - заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в ходе форума Финополис-2025.

Участвовавшая в сессии глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если рынок договорится, регулятор готов поддержать эту идею.

"Но, мне кажется, все равно надо посмотреть альтернативу, потому что есть работающая платежная система, если в ней что-то не устраивает - с тарифной политикой, предсказуемостью, обсуждением тарифов - посмотреть, может быть, это с точки зрения общенациональной дешевле сделать эту систему более открытой, чтобы было больше доверия. Но если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы, почему нет?" - заявила глава ЦБ.

"Мы готовы, мы проработаем", - пообещал Верхошинский.

Тему создания конкурента Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир) поднимали в 2023 году крупнейшие российские банки. ЦБ РФ тогда заявлял, что не против создания участниками рынка второй платежной системы, но они должны просчитать финансовую выгоду.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. Единственным акционером НСПК является Банк России.