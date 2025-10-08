Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Александр Новак Фото: Александр Миридонов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Выпуск нефтепродуктов в России уже увеличился, на внутреннем рынке есть баланс, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В целом баланс спроса и предложения есть. И мы сегодня логистические вопросы, которые возникают, решаем в обычном режиме. То есть глобальных проблем нет", - сказал Новак.

Он отметил, что отечественные НПЗ уже смогли увеличить выпуск топлива.

"В штабном режиме Министерство энергетики работает с нефтяными компаниями по производству, по логистике. Мы, в том числе, как вы знаете, запретили экспорт. Эти все факторы, они насыщают внутренний рынок", - подчеркнул вице-премьер.