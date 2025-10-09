Договоренности Израиля и ХАМАС предусматривают обмен законченными, допуск гумпомощи в Газу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Первая фаза урегулирования конфликта в секторе Газа, согласованная Израилем и ХАМАС, предусматривает обмен законченными и допуск гумпомощи в Газу, сообщили в МИД Катара.

"Договоренности (...) приведут к прекращению войны, вернутся на свободу заложники-израильтяне и палестинские заключенные. Будет обеспечен допуск конвоев с гумпомощью", - сообщил в соцсетях представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Катар выступает посредником на переговорах Израиля и ХАМАС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинские группировки согласились на первую фазу американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.