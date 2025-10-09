Правительство Израиля в четверг ратифицирует соглашение по Газе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Израильские правительство в четверг проведет заседание для ратификации соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Это великий день для Израиля. В четверг я созову заседание правительства, чтобы ратифицировать соглашение и вернуть домой из Газы заложников", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа.