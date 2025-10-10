Литовская Ignitis grupe получит контроль над проектом морского ветропарка на Балтике

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Литовская государственная Ignitis grupe получит полный контроль над проектом строительства ветропарка Curonian Nord (Куршская северная зона) в Балтийском море, мощность объекта - 700 МВт, стоимость - около 3 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Занимающаяся возобновляемой энергетикой и контролируемая Ignitis grupe компания Ignitis Renewables подписала соглашение с международной компанией по развитию морских ветропарков OW Offshore (Ocean Winds) о приобретении 49% акций развивающей проект компании Offshore Wind Farm 1 по номинальной цене.

Заявка на изменение структуры акционеров была одобрена Государственным советом по регулированию энергетики 10 октября.

Ocean Winds сосредоточит свою деятельность на других рынках и выйдет из проекта Curonian Nord после полного завершения сделки. Ожидается, что она будет закрыта в ближайшие дни (отдельного объявления сделано не будет).

Ignitis Renewables также возьмет на себя все работы, получит исследовательские данные и интеллектуальную собственность, связанные с проектом, компенсировав Ocean Winds 893 тыс. евро прямых затрат.

"Эти изменения не повлияют на дальнейшую реализацию проекта Curonian Nord. Ignitis Renewables продолжит реализацию проекта самостоятельно, она обладает всеми необходимыми управленческими и финансовыми возможностями для подготовительных работ и осуществления инвестиций с целью получения разрешения на строительство в 2027 году", - приводятся в сообщении слова генерального директора Ignitis Renewables Франка Оомена.

Компания Wood Mackenzie, занимающаяся исследованиями и консалтингом в области возобновляемой энергетики, недавно объявила, что реализация проекта Curonian Nord - первого в Литве парка ветрогенераторов в Балтийском море, который Ignitis grupe осуществляет совместно со своим партнером Ocean Winds, - может столкнуться с трудностями в соблюдении графика работ.

Ранее в этом году Ignitis grupe признала, что задержки в реализации крупномасштабных проектов электролиза в Европе и странах Балтии и, как следствие, сокращение возможностей заключения долгосрочных договоров на поставку электроэнергии могут привести к финансовым трудностям при строительстве морского ветропарка. В результате его коммерческий запуск, запланированный на 2030 год, может быть отложен.

В начале июля генеральный директор Ignitis grupe Дарюс Майкштенас заявил, что построить первый ветропарк в Балтийском море вполне реально в 2031-2033 годах.

Ignitis grupe также подала заявку на участие в конкурсе на строительство второго парка ветрогенераторов в Балтийском море стоимостью более 3 млрд евро и мощностью 700 МВт.