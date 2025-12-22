Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал состоявшиеся в Майами переговоры с российской делегацией по украинскому урегулированию продуктивными и конструктивными.

"За последние два дня пребывания во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента (США Дональда - ИФ) Трампа по Украине", - написал Уиткофф в соцсети X.

Спецпосланник Трампа отметил, что американскую сторону также представляли зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

По мнению Уиткоффа, "Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине". "Россия высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - добавил он.