Военные США преследуют нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Береговая охрана США попыталась перехватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, который в настоящее время находится в Карибском море, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Танкер Bella 1 направлялся за нефтью в Венесуэлу и, по словам одного из собеседников газеты, не перевозил груз.

Издание отмечает, что, когда американские военные приблизились к танкеру, на нем не было национального флага, что делает его судном без гражданства, подлежащим досмотру в море в соответствии с международным правом.

По данным других СМИ, танкер шел под флагом Панамы.

Когда сотрудники береговой охраны США попытались подняться на борт судна, оно продолжило движение.

CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщает: "Береговая охрана Соединенных Штатов активно преследует судно теневого флота, на которое наложены санкции".

Телеканал уточняет, что "танкер находится под санкциями с прошлого года за транспортировку иранской нефти".

Ранее в субботу береговая охрана США перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы.

10 декабря был захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

Правительство Венесуэлы распространило коммюнике, в котором заявило, что последний захват танкера не останется без ответа, и выразило готовность привлечь внимание мирового сообщества к этому факту нарушения международного права - вплоть до обращения в Совбез ООН.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и неоднократные угрозы в адрес Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу, и объявил о признании нынешних властей Венесуэлы иностранной террористической организацией.

"Сегодня я отдаю приказ о полной блокаде всех нефтяных танкеров, на которые распространяются санкции, следующих в Венесуэлу и из нее", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

