Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Волна на Черноморском побережье Краснодарского края. Позднее оперштаб региона сообщил, что в результате атаки были повреждены два судна и два причала, начались пожары площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м, пострадавших нет.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с российской делегацией по конфликту на Украине продуктивными. "За последние два дня пребывания во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента (США Дональда - ИФ) Трампа по Украине", - написал Уиткофф в соцсети X. Спецпосланник Трампа также положительно оценил консультации с Украиной и Европой по украинскому урегулированию.

- Израиль в минувшие выходные предупредил США, что ракетные учения иранского Корпуса стражей Исламской революции могут быть подготовкой к атаке, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. Начальник генштаба вооруженных сил Израиля призвал американских военных координировать с израильскими подготовку обороны.

- Береговая охрана США пыталась перехватить в Карибском море нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, сообщает The New York Times. По данным телеканала CNN, танкер с прошлого года находится под американскими санкциями за транспортировку иранской нефти.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 6 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, Брянской областью и Черным морем. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских БПЛА над Крымом, Белгородской областью, Черным и Азовским морями.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

 Золото подорожало выше $4380 за унцию и обновило ценовой рекорд

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 декабря

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису

Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

 Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Военные США преследуют нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря

Следующее заседание глав государств ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });