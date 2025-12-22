Что случилось этой ночью: понедельник, 22 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки БПЛА повредили трубопровод в поселке Волна на Черноморском побережье Краснодарского края. Позднее оперштаб региона сообщил, что в результате атаки были повреждены два судна и два причала, начались пожары площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м, пострадавших нет.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с российской делегацией по конфликту на Украине продуктивными. "За последние два дня пребывания во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента (США Дональда - ИФ) Трампа по Украине", - написал Уиткофф в соцсети X. Спецпосланник Трампа также положительно оценил консультации с Украиной и Европой по украинскому урегулированию.

- Израиль в минувшие выходные предупредил США, что ракетные учения иранского Корпуса стражей Исламской революции могут быть подготовкой к атаке, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. Начальник генштаба вооруженных сил Израиля призвал американских военных координировать с израильскими подготовку обороны.

- Береговая охрана США пыталась перехватить в Карибском море нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, сообщает The New York Times. По данным телеканала CNN, танкер с прошлого года находится под американскими санкциями за транспортировку иранской нефти.

- Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 6 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, Брянской областью и Черным морем. Накануне вечером Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских БПЛА над Крымом, Белгородской областью, Черным и Азовским морями.