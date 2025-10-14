Лукашенко сообщил, что санкции с "Белавиа" сняты не до конца

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске по вопросам белорусско-американских взаимоотношений заявил о "хвостах", оставшихся после снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", из-за которых она не может работать в полной мере.

"Заявили о том, что снимают санкции с "Белавиа", а "хвосты" какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании. - прим.), и наши руководители "Белавиа" заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств "Белавиа", - отметил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

"И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы "хвосты" эти ликвидировать. Хорошо", - пояснил президент.

Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками президента США. "Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях, - обратил внимание он. - Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах".

Вместе с тем Белоруссия, по словам президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное, как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании "Белавиа".

11 сентября США отменили санкции против авиакомпании "Белавиа", заявил представитель президента США Джон Коул на встрече Лукашенко.

"Белавиа" попала под санкции США 9 августа 2023 года одновременно с еще несколькими белорусскими предприятиями и гражданами.