Поиск

Лукашенко сообщил, что санкции с "Белавиа" сняты не до конца

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске по вопросам белорусско-американских взаимоотношений заявил о "хвостах", оставшихся после снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа", из-за которых она не может работать в полной мере.

"Заявили о том, что снимают санкции с "Белавиа", а "хвосты" какие-то остались. И Чергинец (генеральный директор авиакомпании. - прим.), и наши руководители "Белавиа" заявляют о том, что снятие данных санкций еще не полностью освобождает от каких-то глупых обязательств "Белавиа", - отметил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

"И не всегда и не везде мы можем летать, ремонтировать или покупать. Американцы это признают. Они говорят: надо какое-то время для того, чтобы "хвосты" эти ликвидировать. Хорошо", - пояснил президент.

Лукашенко напомнил, что за последнее время в Минске состоялся ряд встреч со спецпосланниками президента США. "Практика показала, что все эти контакты американцы проводят исключительно в прагматических целях, - обратил внимание он. - Безусловно, наша политика на возобновление отношений с США также должна будет строиться исключительно в белорусских интересах".

Вместе с тем Белоруссия, по словам президента, может идти на определенные компромиссы и первой делать шаги навстречу, ожидая от американцев, что они будут выполнять обещанное, как это происходит, например, в случае с отменой санкций в отношении авиакомпании "Белавиа".

11 сентября США отменили санкции против авиакомпании "Белавиа", заявил представитель президента США Джон Коул на встрече Лукашенко.

"Белавиа" попала под санкции США 9 августа 2023 года одновременно с еще несколькими белорусскими предприятиями и гражданами.

Белавиа Александр Лукашенко США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали декларацию о решении разногласий путем дипломатии

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });