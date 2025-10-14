Поиск

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Фото: Fadel Dawod/Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Германские власти хотят освободить от обложения налогами заработки пенсионеров в размере до 2 тыс. евро в месяц, пишет Financial Times со ссылкой на законопроект, с которым издание ознакомилось.

По оценкам правительства, такая мера будет обходиться бюджету в 890 млн евро в год.

Ожидается, что коалиция канцлера Фридриха Мерца с социал-демократами утвердит так называемый план активных пенсий в среду.

Коалиция хочет ослабить негативные последствия старения рабочей силы на фоне дефицита квалифицированных работников после трех лет экономической стагнации, отмечает FT. В ФРГ, как и в большей части Европы, пенсионеры имеют право работать с сохранением пенсии, однако Берлин за счет налоговых льгот хочет сделать работу для них привлекательнее.

"Германский рынок труда столкнулся со структурными проблемами в результате демографических изменений, - говорится в тексте законопроекта. - Поколение бэби-бумеров (приблизительно 1946-1964 годов рождения - ИФ) в ближайшие годы постепенно выйдет на пенсию, а пополняющей рабочую силу молодежи становится меньше. Это ведет к дефициту квалифицированных работников во многих отраслях".

