Лондон и Оттава могут присоединиться к плану ЕС по использованию активов РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Великобритания и Канада собираются присоединиться к плану Евросоюза по предоставлению Украине кредитов за счет замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о плане по использованию части почти $300 млрд активов Банка России, находящихся в странах G7.

В ЕС, по данным собеседников агентства, приближаются к заключению соглашения, которое позволит выдавать Украине кредиты при помощи механизма, не включающего в себя изъятие активов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что это обсудят на саммите ЕС 23-24 октября.

Politico сообщало, что бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов по сути приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага. СМИ отмечают, что и у лидеров ряда других стран есть опасения по поводу предложенного плана.

