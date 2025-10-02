Поиск

Мерц ожидает, что решение по использованию активов РФ примут через три недели

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду, что конкретное решение по использованию замороженных российских активов для помощи Украине будет принято через три недели на саммите ЕС.

"Мы провели очень интенсивные дискуссии на тему использования российских активов (...) Теперь мы еще раз крайне скрупулезно рассмотрим этот вопрос и примем окончательное решение на следующем саммите Европейского совета через три недели", - заявил канцлер журналистам в Копенгагене.

Официальный саммит ЕС будет проходить 23-24 октября.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС проявили интерес к ее предложению о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных российских активов.

"Сегодня у меня была возможность представить (европейским лидерам - ИФ) предложение комиссии. Состоялся первый качественный обмен мнениями, и это только начало дискуссии. Понадобится доработать предложение. Но я была рада видеть интерес руководителей к этой концепции, и мы интенсифицируем обсуждения", - сказала глава ЕК накануне на пресс-конференции в Копенгагене после неформального заседания Европейского совета.

Фон дер Ляйен также добавила, что нельзя возлагать на Бельгию, где в депозитарии Euroclear хранится львиная доля замороженных российских активов, все риски, связанные с реализацией предложения ЕК. По ее словам, "риски должны лечь на более широкие плечи". Так она ответила на вопрос о том, что ее идея "репарационного кредита" сдержанно воспринимается рядом стран ЕС, в частности, Бельгией, без согласия которой план невозможно будет претворить в жизнь.

Так, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в четверг подчеркнул, что использование замороженных средств ЦБ РФ связано с серьезными рисками, и обвинил сторонников проекта в пренебрежении этими рисками.

"Мы отправляемся в неизведанные воды. Это очень, очень рискованно. Для этого не было прецедента", - цитируют де Вевера немецкие СМИ, в частности Handelsblatt.

Германия Украина ЕС ЕК Фридрих Мерц Урсула фон дер Ляйен
