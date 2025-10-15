Apple представила новый чип M5 и устройства с ним

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. представила новый чип M5 собственной разработки и интегрировала его в планшеты iPad Pro, шлемы смешанной реальности Vision Pro и ноутбуки MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем.

M5 использует техпроцесс 3 нм, имеет десятиядерный графический процессор с ИИ-ускорителем в каждом ядре, а также более мощный центральный процессор по сравнению с чипом предыдущего поколения M4, говорится в пресс-релизе компании. Максимальная вычислительная мощность графического процессора M5 в контексте решения ИИ-задач более чем вчетверо превосходит показатель M4.

Предзаказ на новые iPad Pro, Vision Pro, MacBook Pro с M5 уже открыт, а в продажу они поступят 22 октября.

Планшет и ноутбук не претерпели значительных изменений с точки зрения внешнего вида, а у шлема изменился ремень.

Стоимость устройств осталась прежней. Начальная цена на iPad Pro с 11-дюймовым экраном составляет $999, с 13-дюймовым - $1 299, Vision Pro - $3 499, MacBook Pro - $1 599.

Акции Apple дорожают на 0,7% на торгах в среду.