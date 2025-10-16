Спецслужбы стран СНГ обсудят борьбу с терроризмом и обменяются опытом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) пройдёт в Самарканде (Узбекистан) в четверг, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"16 октября в Самарканде запланировано проведение 57-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств", - проинформировали в ЦОС.

В ходе пленарного заседания члены совета обсудят вопросы совершенствования взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, а также противодействия реабилитации нацизма.

Руководство спецслужб стран СНГ планирует также обменяться опытом в сфере недопущения радикализации граждан на пространстве государств Содружества, обсудить расширение возможностей Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе аппарата российского Национального антитеррористического комитета.

"Участники заседания рассмотрят состояние коллективной системы антитеррористической защиты и подведут итоги работы базовых организаций государств - участников СНГ по обучению кадров и исследованию проблем в сфере противодействия терроризму и экстремизму в текущем году", - добавили в ЦОС.

Одновременно состоятся заседания рабочих органов СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Российскую делегацию возглавит директор ФСБ Александр Бортников.