Дефицит бюджета США в 2025 фингоду сократился впервые за три года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США по итогам 2025 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1 трлн 775,357 млрд, сократившись на $41,4 млрд (на 2,3%) относительно предыдущего фингода, сообщило министерство финансов страны.

Отрицательное сальдо бюджета уменьшилось впервые с 2022 года. Повышение доходов от торговых пошлин и сокращение расходов, в частности, на образование, компенсировало рост трат на здравоохранение и пенсионное обеспечение, а также расходов на обслуживание долга.

Доходы бюджета США в прошлом фингоду выросли на 6% до рекордных $5 трлн 234,6 млрд. В том числе таможенные сборы принесли в бюджет $195 млрд, что в 2,5 раза превышает показатель 2024 фингода и также является рекордным значением.

Рекордными были и расходы американского бюджета, они выросли по итогам фингода на 4%, до $7,01 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу увеличились на 7% до $1,216 трлн. Самой большой статьей расходов стало социальное страхование – $1,647 трлн (+8%).

Между тем расходы на образовательные программы сократились почти в 8 раз до $35 млрд.

В сентябре США зафиксировали рекордный профицит бюджета – $197,95 млрд. Показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Доходы бюджета в сентябре повысились на 3% до $543,66 млрд, расходы упали на 23% до $345,71 млрд.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

