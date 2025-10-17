Поиск

В Дубае задержан предполагаемый заказчик убийства топ-менеджера "Lenovo Казахстан"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации заказного убийства топ-менеджера "Lenovo Казахстан" Ермека Жакипжанова, сообщает сайт МВД республики.

"По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД в Дубае задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 (убийство) Уголовного кодекса республики. Мужчина подозревается в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании "Lenovo Казахстан", - говорится в сообщении.

Мотивом преступления следствие считает невозвращение подозреваемым долга за поставку техники.

42-летний Ермек Жакипжанов пропал в Алма-Ате 10 октября 2024 года. Днем позже его тело нашли в поселке Отеген батыра Илийского района Алма-атинской области с признаками насильственной смерти. Позже были задержаны два подозреваемых исполнителя преступления.

