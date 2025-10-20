Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 октября

Экстренная посадка самолета AZAL в Пулково, подробности встречи Трампа и Зеленского, 89 отравившихся в Улан-Уде

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет "Азербайджанских авиалиний" выкатился за пределы ВПП после экстренной посадки в Пулково, пострадавших нет. Направлявший в Баку Airbus A320 вернулся в петербургский аэропорт из-за проблем с шасси.

- Дональд Трамп убеждал Владмира Зеленского на встрече в Белом доме согласиться на уступки Москве, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, переговоры президентов США и Украины множество раз переходили в "словесную перепалку", Трамп "все время ругался". Он среди прочего призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России.

- Число отравившихся продукцией сетевого магазина в Бурятии увеличилось до 89 человек, среди них 49 детей. Накануне сообщалось о 40 пострадавших, включая 18 детей.

- Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия с ХАМАС. Ряд американских высокопоставленных официальных лиц, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, в ближайшие дни посетят Израиль для обсуждения дальнейшего урегулирования конфликта в палестинском анклаве.

- Трамп заявил, что Индия продолжит платить "огромные" пошлины, если не откажется от нефти из РФ. "Я разговаривал с премьер-министром Индии (Нарендрой - ИФ) Моди, и он сказал, что не собирается связываться с российской нефтью", - сказал журналистам американский лидер.

